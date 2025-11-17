هم اکنون بیش از ۴۰ هزار و ۶۴۰ نفر مبتلا به دیابت در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است.

شناسایی حدود ۵۰ هزار نفر مبتلا به دیابت در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: این رقم ۷۰ درصد افراد مبتلا به دیابت در استان هستند و مابقی هنوز برای انجام تست قندخون و شناسایی بیمار مراجعه نکرده‌اند.

نوروزاده افزود: افراد بالای ۳۰ سال هر سه سال یکبار تست قندخون دهند.

وی گفت: دیابت یک بیماری مزمن، غیرواگیر و بی علامت است که با رعایت سبک زندگی سالم و تحرک کافی قابل پیشگیری است.

نوروزاده گفت: تاکنون ۴هزار و ۳۹۲ فرد پیش دیابتی نیز در استان شناسایی شده که در صورت رعایت نکردن نکات تغذیه‌ای و سلامت ممکن است به دیابت مبتلا شوند.