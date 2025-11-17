سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت بررسی نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی به تصویب نهایی کمیسیون رسیده و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، گفت: پس از ابلاغ اصل سند تسهیم، موضوع تهیه، تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا قرار گرفت.

او افزود: بر همین مبنا، کمیته‌ای برای تدوین شیوه‌نامه اجرایی تشکیل شد و با حضور دستگاه‌های مختلف و نمایندگان بخش خصوصی، نسخه اولیه شیوه‌نامه پس از ساعت‌ها بحث و بررسی، تدوین شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: پس از تدوین نسخه اولیه شیوه‌نامه، موضوع به کمیسیون عالی ارجاع شد و کمیسیون در چند جلسه، متن شیوه‌نامه را بررسی و برخی بند‌های آن را تصویب کرد.

دلیریان ادامه داد: هم‌اکنون بررسی نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی به تصویب نهایی کمیسیون رسیده و ابلاغ خواهد شد.

او گفت: مرکز ملی فضای مجازی اصرار دارد که این سند در مسیر درست خودش و برای توسعه و ارتقای محتوای بومی در کشور پیش برود و حتما این هدف‌گذاری باید مبتنی بر حمایت از بخش خصوصی باشد که این مسئله هم مورد موافقت تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار گرفته است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین اظهار داشت: در همین زمینه، عضویت نماینده بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد، به تصویب کمیسیون عالی رسیده است؛ این کمیته، مسئولیت اجرا، نظارت بر جمع‌آوری منابع و فرآیند‌های شفاف مصرف منابع را برعهده دارد.

دلیریان در پایان تاکید کرد: شفافیت در فرآیند‌های اجرایی و نحوه توزیع منابع سند، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا مورد توجه قرار گرفته و تمام اعضای کمیسیون عالی نیز بر آن تاکید دارند.

با اجرای این سند تولیدکنندگان محتوا از ترافیک حاصل از بازدید محتوایشان در سکو‌های داخلی کسب درآمد می‌کنند.