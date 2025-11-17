نمایشگاه کتاب در میدان شهدای نیروی انتظامی در یاسوج گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: هفته کتاب فرصتی ارزشمند برای تقویت زیرساختهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در استان است. امین درخشان افزود: در این نمایشگاه کتاب در ۱۵ هزار جلد کتاب با ۴ هزار عنوان در موضوعات اجتماعی، روانشناسی، تاریخی، فرهنگی و قرآنی دایر شده و توجه ویژهای نیز به بخش کودک و نوجوان شده است. درخشان با بیان اینکه کتابهای این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف به متقاضیان عرضه میشود اضافه کرد: در هفته کتاب و کتابخوانی چندین نمایشگاه کتاب در نقاط مختلف استان برپا میشود. مدیرکل ارشاد استان با تأکید بر اینکه این نمایشگاه میتواند نقش مهمی در تقویت فرهنگ مطالعه و ارتقای اندیشهای جامعه داشته باشد، گفت: این نمایشگاه به صورت دائمی فعالیت میکند و هر روز از صبح تا ابتدای شب نرسیده به شهدای نیروی انتظامی، جنب زاگرسمال پذیرای علاقهمندان است.