پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب شادگان گفت: نصب دوربینهای پایش تصویری در مبادی ورودی روستاهای این شهرستان الزامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علینسب بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۱۵۷ روستای شهرستان شادگان فاقد هرگونه دوربین پایش تصویری هستند و ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح امنیت عمومی، دهیاران مکلف شدهاند نسبت به تکمیل و بهروزرسانی سامانههای پایش تصویری در روستاهای محل خدمت خود اقدام کنند.
وی با اشاره به برخی نواقص موجود در پوشش تصویری روستاها، افزود: اجرای کامل این سامانهها نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم، رصد تخلفات، حفاظت از اموال عمومی و افزایش ضریب امنیت مناطق روستایی دارد.
علینسب تأکید کرد: دهیاران باید گزارش اقدامات، مستندات فنی و وضعیت پیشرفت کار را به صورت مستمر به بخشداری و مراجع نظارتی ارائه کنند و هرگونه سهلانگاری در انجام تکالیف قانونی در این خصوص مورد پیگیری قضایی خواهد گرفت.