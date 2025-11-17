پخش زنده
مردم بویین میاندشت از ابتدای امسال تا کنون ۱۸ هزار جلد کتاب برای مطالعه امانت گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کتابخانههای عمومی بویین میاندشت در مراسم جشن کتاب این شهرستان گفت: تعداد اعضا کتابخانههای عمومی شهرستان ۵ هزارنفرو ۹۳۷ نفر آنها عضو فعال هستند وسرانه کتاب شهرستان هم ۴۰ هزار نسخه کتاب است بطوریکه به ازای هرنفر از جمعیت شهرستان ۲ نسخه کتاب موجود است.
غلامرضا جعفری افزود: سرانه استاندارد فضای کتابخانه به ازای هر ۱۰۰ نفر ۸ مترمربع و این رقم در بویین میاندشت تنها ۳ مترمربع وضروری است هرچه سریعتر ساختمان کتابخانه مرکزی تکمیل شود.
در این مراسم از ۱۵ نفر از فعالان حوزه کتاب وکتابخوانی بویین میاندشت تجلیل شد.