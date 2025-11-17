به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل، شهر زاهدان به‌عنوان نخستین شهر اجرای برنامه‌ رفع مشکلات فاضلاب محلات شهری مورد هدف بازآفرینی انتخاب شد.

مهدی پارسی افزود: این تصمیم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مناطق کم‌برخوردار اتخاذ شده و مقرر است که اقدامات اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط در سطح ملی و محلی به مرحله اجرا درآید.

وی با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی و بهبود شبکه‌های فاضلاب در محلات شهری، افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای سلامت عمومی در سطح محلات هدف زاهدان شده و تاثیرات مثبتی در زندگی شهروندان این مناطق به همراه داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به وضعیت موجود و نیاز به اقدامات فوری در زمینه مدیریت فاضلاب این طرح به‌عنوان یک اولویت ملی مطرح شده است.

وی تاکید کرد که نتایج حاصل از اجرای این طرح در زاهدان به‌عنوان الگوی ملی برای سایر شهرهای کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و این پروژه به‌عنوان نمونه‌ای موفق از بازآفرینی شهری و مدیریت پایدار فاضلاب می‌تواند در سایر نقاط کشور نیز به اجرا درآید.

پارسی تصریح کرد: بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی لازم است که طرح رفع مشکلات فاضلاب محلات مورد هدف بازآفرینی در زاهدان تا پایان سال‌جاری به‌طور کامل تعیین تکلیف شده و اقدامات اجرایی آن آغاز شود.