به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه قلم و کتاب در دنیای امروز گفت: هیچ چیز نمی‌تواند جای کتاب و قلم را بگیرد. قلم نور است و می‌تواند دنیایی را بسازد یا تخریب کند. در عصر هوش مصنوعی، معرفت و قلم باید مسیر رشد انسان و جامعه را هدایت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه داد و گفت: در این دوره، ۳۶۰ عنوان کتاب برای شرکت در جشنواره اعلام آمادگی کردند و پس از دو مرحله داوری تخصصی، ۳۶ عنوان کتاب به مرحله نهایی راه یافتند در نهایت، ۴ اثر به عنوان برگزیده و ۱۴ اثر به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

جوادی اظهار داشت: آثار توسط داوران برجسته کشوری در خانه کتاب جمهوری اسلامی ایران بررسی و ارزیابی شدند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی حوزه نشر و چاپ، تأکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و جریان کتاب و قلم باید پویا و زنده بماند. این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی استان همدان است.

این مراسم با حضور نویسندگان، ناشران و فرهیختگان استان برگزار شد و از آثار منتخب تقدیر به عمل آمد. جایزه قلم هگمتانه اکنون به عنوان یکی از رویداد‌های معتبر فرهنگی کشور شناخته می‌شود.