محمدهادی صالحی پس از کسب ۲۲۷۰ امتیاز در چهار ماده نخست ده‌گانه المپیک ناشنوایان توکیو، به دلیل مصدومیت از ادامه رقابت‌ها انصراف داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین روز رقابت‌های دوومیدانی در ماده ده‌گانه بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو ژاپن در حال برگزاری است دو نماینده کشورمان محمدهادی صالحی و یاشار وقار در پنج ماده ابتدایی این رشته به مصاف رقبای خود رفتند.

امروز رقابت‌های دو ۱۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع و دوی ۴۰۰ متر برگزار شد که در پایان این بخش یاشار وقار با کسب ۳۱۳۰ امتیاز و محمدهادی صالحی با شرکت در چهار ماده و کسب ۲۲۷۰ امتیاز روز نخست را به پایان رساندند.

صالحی به دلیل آسیب دیدگی از ادامه مسابقات انصراف داد.

مرحله دوم مسابقات ده‌گانه فردا با برگزاری پنج ماده دیگر شامل ۱۱۰ متر مانع، پرتاب دیسک، پرش با نیزه، پرتاب نیزه و دوی ۱۵۰۰ متر ادامه خواهد یافت تا مجموع امتیازات و در نهایت مدال‌آوران این رقابت‌ها مشخص شوند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.