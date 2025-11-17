رویداد ملی جایزه ادبی نیما در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم پایانی نخستین دوره جایزه ادبی «نیما»، شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم (ص) شهر رویان نور برگزار شد.

تندیس برنزی پدر شعر نو فارسی در نخستین دوره این رویداد به «محمود دولت‌آبادی» و «تقی پورنامداریان» اهدا شد و از پنج چهره دیگر نیز به عنوان استادان اثرگذار در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آثار نیما تجلیل شد.

عادلل جهان‌آرای نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اهل سوادکوه و نویسنده کتاب «۵۰۰ روز با نیما»، سید جلال محمدی پژوهشگر موسیقی اقوام، آهنگساز و نوازنده به دلیل تولید آثار موسیقایی بر اساس اشعار تبری نیما، میثم سالخورد ناشر برگزیده آثار نیما، محمدابراهیم عالمی خواننده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اقوام به خاطر تولید آثار موسیقایی از اشعار نیما و تورج ناییج‌پور حامی فعالیت‌های هنری و کنش‌گر فرهنگی به دلیل حمایت از آثار تجسمی مرتبط با نیما و همچنین تلاش برای تشکیل انجمن فرهنگی مستقل نیما در این رویداد تجلیل شدند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس نیما را نمادی از اخلاق و انسانیت معرفی کرد و گفت: اشعار او بازتاب عدالت‌خواهی، انسان‌دوستی و دغدغه اجتماعی است و باید آثار و اندیشه‌های او به نسل‌های امروز و آینده شناسانده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، تغییر و نوگرایی را شاخصه اصلی نیما دانست و تاکید کرد: «باید از نیما بیاموزیم که نوآوری چه تاثیری بر زندگی فردی و اجتماعی دارد و اندیشه او باید در جامعه منتشر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیما یوشیج را قهرمان ملی فرهنگ ایران خواند و گفت: میراث فرهنگی و ادبی او همچون فردوسی و سعدی ماندگار خواهد بود.

در حاشیه این رویداد، از مجسمه برنزی ۲۸۰ کیلوگرمی نیما یوشیج اثر زنده‌یاد رضا یحیایی رونمایی و برنامه بازسازی مقبره نیما نیز اعلام شد.

زینب نجاتی و گزارشی از این مراسم: