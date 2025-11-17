پخش زنده
امروز: -
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: بررسی نسخه نهایی شیوهنامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا به مراحل پایانی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی آخرین خبرها از روند اجرایی سازی سند تسهیم درآمد محتوا را تشریح کرد و گفت: هماکنون بررسی نسخه نهایی شیوهنامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد.
دلیریان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، گفت: پس از ابلاغ اصل سند تسهیم، موضوع تهیه، تدوین و تصویب شیوهنامه اجرایی سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا قرار گرفت.
وی افزود: بر همین مبنا، کمیتهای برای تدوین شیوهنامه اجرایی تشکیل شد و با حضور دستگاههای مختلف و نمایندگان بخش خصوصی، نسخه اولیه شیوهنامه پس از ساعتها بحث و بررسی، تدوین شد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: پس از تدوین نسخه اولیه شیوهنامه، موضوع به کمیسیون عالی ارجاع شد و کمیسیون در چند جلسه، متن شیوهنامه را بررسی و برخی بندهای آن را تصویب کرد.
دلیریان ادامه داد: هماکنون بررسی نسخه نهایی شیوهنامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی به تصویب نهایی کمیسیون رسیده و ابلاغ خواهد شد.
وی اضافه کرد: مرکز ملی فضای مجازی اصرار دارد که این سند در مسیر درست خودش و برای توسعه و ارتقای محتوای بومی در کشور پیش برود و حتماً این هدفگذاری باید مبتنی بر حمایت از بخش خصوصی باشد که این مسئله هم مورد موافقت تمام دستگاههای دولتی و حاکمیتی قرار گرفته است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین اظهار داشت: در همین زمینه، عضویت نماینده بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد، به تصویب کمیسیون عالی رسیده است؛ این کمیته، مسئولیت اجرا، نظارت بر جمعآوری منابع و فرآیندهای شفاف مصرف منابع را برعهده دارد.
دلیریان در پایان تاکید کرد: شفافیت در فرآیندهای اجرایی و نحوه توزیع منابع سند، یکی از اصلیترین اقداماتی است که در شیوهنامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا مورد توجه قرار گرفته و تمام اعضای کمیسیون عالی نیز بر آن تاکید دارند.