فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد، بر نقش تاریخی مردم این استان در دفاع و بازسازی این شهر تأکید کرد.
متن کامل پیام سردار موحد فرمانده سپاه کربلا به مناسبت رشادت مردم دیار علویان در عملیات آزادسازی و بازسازی سوسنگرد را در زیر می خوانید:
بسماللهالرحمنالرحیم
۲۶ آبان یادآور روزی است که اراده ملت ایران، شجاعت رزمندگان اسلام و فرمان قاطع امام خمینی رحمهاللهعلیه، حماسهای ماندگار را در سوسنگرد رقم زد؛ شهری که سه بار در محاصره کامل دشمن بعثی قرار گرفت، اما ایستادگی دلاوران این سرزمین مجال تثبیت اشغال را به متجاوز نداد و در فاصلهای کوتاه، با فداکاری لشکریان اسلام و نقشآفرینی نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای مردمی، بار دیگر به آغوش ایران بازگشت.
برای مردم مازندران، سوسنگرد تنها نام یک شهر نیست؛ صفحهای درخشان از وفاداری، حضور میدانی و مسئولیتپذیری است. فرزندان دیار علویان از نخستین روزهای جنگ در محور سوسنگرد حضور داشتند و ۴۳ شهید عزیز از مازندران در دفاع از این منطقه تقدیم اسلام و ایران شد. در میان آنان، نام شهید حسین بهرامی جایگاهی ویژه دارد؛ فرماندهی جوان، شجاع و مؤمن که در قامت یکی از نیروهای اثرگذار جبهه سوسنگرد، نقشی مستقیم در عملیاتهای منتهی به آزادی این شهر ایفا کرد و سرانجام در عملیات امام علی (ع) و آزادسازی تپههای اللهاکبر، جان پاک خود را تقدیم کرد. حماسه او و همرزمانش نشان میدهد که مازندران فقط در روزهای بازسازی، بلکه در لحظههای سرنوشتساز آزادسازی نیز حضوری تعیینکننده داشته است.
پس از پایان اشغال، مردم مازندران و نیروهای جهادی این استان با همتی بیوقفه پرچم بازسازی سوسنگرد را برافراشتند. تلاش خستگیناپذیر ۱۹ ماهه، حضور بیش از سیزدههزار نیروی داوطلب و ساخت دو هزار واحد مسکونی، چنان کارنامهای آفرید که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگ زرینی در افتخارات این استان است.
امروز، بزرگداشت آزادسازی سوسنگرد تنها یادآوری یک پیروزی نظامی نیست؛ یادآور روح جمعی ملتی است که در سختترین روزها کنار هم ایستادند. یادآور جوانانی است که از جنگلهای مازندران تا دشتهای خوزستان، از خطوط دفاعی تا میدان سازندگی، شانه به شانه یکدیگر ایران را ساختند.
یاد همه شهیدان دفاع مقدس، بهویژه شهدای مازندرانیِ حاضر در دفاع و آزادسازی و بازسازی سوسنگرد، گرامی باد. مجاهدت آنان چراغی است که راه امروز ما را روشن میکند و ما را به پاسداری از امنیت، وحدت و هویت این سرزمین فرا میخواند.
سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد
فرمانده سپاه کربلا مازندران