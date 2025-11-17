پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از توقیف سه دستگاه وانت حامل ۶۰ اصله چوبآلات و ۲ و نیم تن هیزم قاچاق جنگلی توسط مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل شهامت هدایت اظهار کرد: این محموله که از استان همجوار وارد این استان شده بود، طی عملیات و رصد اطلاعاتی و گشت شبانه ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی اردبیل توقیف و ضبط شد.
وی افزود: در این رابطه سه نفر دستگیر و خودروهای آنها به پارکینگ منتقل و قاچاقچیان به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه عمومی تلقی میشود، ادامه داد: مشارکت همهجانبه و آگاهانه اقشار مختلف و همکاری مردم، همیاران طبیعت و نیز دستگاههای اجرایی در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی ضروری است.
وی از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب عرصههای ملی و قاچاق فرآوردههای جنگلی مراتب را با شماره تلفنهای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.