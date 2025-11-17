وی با بیان اینکه تعداد دقیق نویسندگان استان قابل تعیین نیست، افزود: بر اساس حجم آثار منتشرشده می‌توان گفت امسال تا پایان آبان حدود ۲۸۰ عنوان کتاب چاپ شده و با ادامه روند موجود، تعداد آثار منتشرشده تا پایان سال به ۴۵۰ تا ۵۰۰ عنوان خواهد رسید.

مسئول چاپ و نشر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به برنامه‌های حمایتی از ناشران اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین شیوه حمایت، خرید کتاب از ناشران است، به این ترتیب که ناشران پس از انتشار آثار خود درخواست خرید را به وزارتخانه ارائه می‌دهند و وزارتخانه نیز پس از داوری و بررسی، تعدادی از عناوین را خریداری می‌کند.

گودرزی‌مهر افزود: هرچند این میزان نمی‌تواند تاثیر اساسی بر اقتصاد نشر یا درآمد نویسندگان داشته باشد، اما به‌عنوان یک حمایت حداقلی برای تقویت انگیزه نویسندگان، در چرخه تولید کتاب عمل می‌کند.

وی تاکید کرد: برخی نویسندگان استان نیز به دلایل شخصی در سال جاری کتابی منتشر نکرده‌اند، با این حال روند کلی انتشار کتاب در لرستان رو به رشد است.