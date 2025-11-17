قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، انتصاب سه بانوی فرهیخته ایرانی در ساختار‌ها و کمیته‌های بین‌المللی ایکوم را، افتخاری بزرگ برای جامعه موزه‌داری و میراث فرهنگی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در پیامی با ابراز خرسندی از حضور اثرگذار متخصصان ایرانی در جامع جهانی، انتصاب سه بانوی فرهیخته ایرانی در کمیته‌ها و ساختار‌های بین‌المللی ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها) را تبریک گفت.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در این پیام، انتخاب «گلناز گلصباحی» را به عضویت هیأت اجرایی ایکوم جهانی ، موجب افتخار برای جامعه موزه‌داری ایران دانست و تأکید کرد این موفقیت نتیجه سال‌ها تلاش حرفه‌ای و فعالیت مؤثر او در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی همچنین انتصاب «نیلوفر یزدخواستی » به‌عنوان نایب‌رئیس کمیته بین‌المللی بازاریابی، روابط‌عمومی و مخاطب ایکوم را نشانه توانمندی‌های حرفه‌ای، دانش و جایگاه او در دیپلماسی فرهنگی عنوان کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور ، حضور فعال و انتخاب «سحر تفرشی» در شبکه‌ها و ساختار‌های منطقه‌ای ایکوم را جلوه‌ای از تعهد، نگاه بین‌المللی و نقش‌آفرینی بانوان ایرانی در عرصه‌های جهانی دانست.

دارابی تأکید کرد: موفقیت این سه بانوی گرامی تنها یک افتخار فردی نیست، بلکه نمادی از جایگاه رو به رشد متخصصان ایرانی در حوزه موزه و میراث فرهنگی در سطح بین‌المللی است.

وی برای این سه نماینده شایسته ایران ، آرزوی توفیقات روزافزون در مسیر اعتلای فرهنگ و میراث علمی و فرهنگی کشور کرد.

بیست و هفتمین مجمع جهانی ایکوم از ۱۲ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ در مرکز تجارت جهانی دبی با حضور ۴۵۰۰ شرکت‌کننده از ۱۲۰ کشور جهان برگزار شد.