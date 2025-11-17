پخش زنده
در این مراسم از خدمات و تلاشهای امیرمسعود مجیدی تقدیر و هاشم علائی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرمسعود مجیدی به تشریح عملکرد اداره کل استاندارد استان طی ۲۶ ماه گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته ۳۷۳۵ پروانه استاندارد تمدید و ۱۹۷۴ نمونه کنترل کیفیت بررسی شد.
وی افزود: ۱۳۹۵ نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت برگزار گردید و تدوین و بازنگری استانداردها در دستور کار قرار داشت.
مجیدی ادامه داد: صدور گواهینامه صادراتی استاندارد برای محصولات صادراتی استان به ویژه کشمش، در کمتر از یک روز پس از اعلام نتیجه آزمون انجام شد که اقدامی بینظیر در حمایت از صادرات استان محسوب میشود.
وی افزود: در حوزه شهربازیها، ۵۸۵ گواهینامه استاندارد و در بخش آسانسورها ۱۲۵ تأییدیه صادر شد.
مجیدی گفت:درگاه ملی مجوزها، اداره کل استاندارد استان همدان را در زمره امنترین مجوزها قرار داد و در جشنواره ملی نیز موفق به کسب رتبه دوم گروهی شد.
وی تصریح کرد: اقدامات مهمی در حوزه زیستمحیطی و زیرساختهای شبکه و اتاق سرور استاندارد انجام شد تا در شرایط اضطراری نیز خدمات بدون وقفه ادامه یابد.