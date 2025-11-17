پیشرفت ۷۹ درصد ساخت سد «شوریجه» سرخس
عملیات اجرایی سد «شوریجه» در شهرستان سرخس ۷۹ درصد پیشرفت داشته است.
حجت الاسلام موسی فتوحی افزود: شبکه انتقال آب سد شوریجه به خط انتقال آب سد دوستی، به طول حدود ۱۶ کیلومتر نیز ۷۰ درصد به میزان ۱۱ کیلومتر ساخته شده است و پس از آبگیری سد به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: تصفیه خانه آب سد شوریجه ساخته نشده است، اما مقرر شد آب این سد به تصفیهخانه آب سد دوستی منتقل شود و در آن تاسیسات برای شرب مردم مشهد تصفیه شود.
بازرس کل خراسان رضوی با تاکید بر نظارت این نهاد بر طرحهای عمرانی گفت: پیش بینی میشود پس از آبگیری سد شوریجه امسال، در خردادماه سال آینده مردم مشهد بتوانند از آب سد شوریجه استفاده کنند.
فتوحی ادامه داد: همچنین به تازگی مصوبه ساخت واحد پیش تصفیه در محل ایستگاه شماره ۳ خط انتقال آب سد دوستی و تصفیه خانه RO (اسمز معکوس) در محل «تنگل شور» دریافت شده است.
ساخت سد «شوریجه»، به عنوان یکی از مهمترین طرحهای وزارت نیرو در حوزه آب، پس از چند سال وقفه، از سال ۱۳۹۶ از سر گرفته شد، اما در هشت سال گذشته کمبود اعتبار و برخی مسائل فنی، ساخت سد را با وقفههای متعدد مواجه کرده است با این حال با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود آب مشهد اجرای طرح با تامین مالی کامل و رصد نهادهای نظارتی در حال اجراست.
سد مخزنی شوریجه در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق مشهد واقع در محدوده شهرستان سرخس بر روی رودخانه کشفرود در حال ساخت است، این سد از نوع خاکی به ارتفاع ۴۶.۵ متر و طول ۳۷۴ متر است.
خراسان رضوی دارای ۳۲ سد در حال بهرهبرداری در شهرستانهای تربتحیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربتجام، چناران، سرخس، نیشابور، کلات و فریمان است.