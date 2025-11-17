به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، از تمبر یادبود نخستین اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر در مراسمی در رشت رونمایی شد.

هادی حق‌شناس در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس بین‌المللی، گفت: رونمایی از تمبر یادبود، نمادی از جایگاه ویژه گیلان در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای و تداوم همکاری‌های مشترک کشور‌های ساحلی دریای خزر است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گیلان در زمینه توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و گردشگری با کشور‌های حاشیه خزر، افزود: این اقدام علاوه بر ثبت تاریخی رویداد، فرصتی برای معرفی دستاورد‌های استان و تقویت تعاملات بین‌المللی فراهم می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به حضور وزیر امور خارجه در روز دوم اجلاس، افزود: این اجلاس شامل یک مراسم افتتاحیه، یک اختتامیه و ۳ پنل تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری، مسائل اقتصادی، لجستیک و محیط زیست دریایی است و استانداران کشور‌های حوزه خزر هم در نشست‌های تخصصی حضور خواهند داشت.

حق‌شناس با بیان اینکه هدف اصلی اجلاس تقویت همکاری‌های دوجانبه، تبادل کالا و خدمات و ارتقای سطح اقتصادی منطقه است، گفت: بر اساس مصوبه نخستِ وزیران ۵ کشور حاشیه خزر، اجرای این برنامه‌ها در گیلان دنبال می‌شود و انتظار می‌رود دستاورد‌های آن در میان مدت و بلندمدت ماندگار باشد.