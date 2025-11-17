پخش زنده
دمای هوا در مناطق سردسیر استان به کمتر از صفر درجه خواهد رسید و سرمای شبانه تا حداقل پایان هفته تداوم خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی با خروجی سامانه بارشی و جابجایی تودههای هوا طی امروز افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش بینی میشود.
رضا مرادی افزود: از ساعات شب با عبور سامانه بارشی و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، دمای هوا بویژه دمای کمینه روند کاهشی خواهد یافت و در مناطق سردسیر استان به کمتر از صفر درجه خواهد رسید و سرمای شبانه تا حداقل پایان هفته تداوم خواهد یافت.
از فردا سه شنبه با عبور سامانه و افزایش پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی استان افزایش خواهد یافت.