به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات مرحله استانی امداد و نجات با حضور ۱۶۰ نجاتگر برادر و خواهر در قائم‌شهر برگزار شد.

این مسابقات تخصصی طی روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه به میزبانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان قائم‌شهر و با حضور نجاتگران از ۱۲ شهرستان استان برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ۱۱۰ نجاتگر برادر و ۵۰ نجاتگر خواهر در قالب تیم‌های مختلف از شهرستان‌های بهشهر، ساری، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، فریدونکنار، رامسر، کلاردشت، عباس‌آباد، بابلسر، قائم‌شهر و چالوس حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات در هفت آیتم تخصصی شامل حوادث جاده‌ای، اسکان اضطراری، کوهستان، پیش‌بیمارستانی، آوار، سیلاب و اطفاء حریق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این رویداد با هدف ارتقای سطح آمادگی و مهارت‌های تخصصی نجاتگران برای مقابله با حوادث و سوانح مختلف در سطح استان برگزار شد.