به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر مدرسه شهید رجایی بافق گفت: با توجه به تأکیدات امام جمعه شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه مبنی بر اینکه نماز باران با حضور دانش آموزان اثر بیشتری خواهد داشت، برای این کار برنامه‌ریزی شد.

سید کاظم عباس زاده بافقی افزود: با موافقت مدیریت دبیرستان شهید رجایی، هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و حدود ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان پایه‌های مختلف را به این منطقه بکر کویری آوردیم تا نماز باران را با آداب مخصوص آن اقامه کنند.

حجت‌الاسلام سمتی رییس سازمان تبلیغات اسلامی بافق گفت: تضرع و درخواست از پروردگار متعال مسئله‌ای است که همواره به آن نیاز داریم؛ اما در زمان‌هایی مانند هنگامی که باران نمی‌بارد و دچار خشکسالی می‌شویم، این حس نیاز و تضرع نسبت به خداوند قوی‌تر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: به برکت دعا‌های مردم و خلوص نیت به‌ویژه جوانان و نوجوانانمان، خداوند ما را مشمول نعمت‌های بی‌پایانش، به‌ویژه باران رحمت خود قرار دهد.