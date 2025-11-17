به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛عتباتی با اعلام این خبر گفت: تعداد ۲۴ نفر از متهمین این پرونده از پرسنل مدیریت شهری و اعضای شورای شهر دوره پنجم شهرستان مهاباد هستند که به اتهاماتی از قبیل اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست و طی مراحل رسیدگی در دادگاه محکوم شده‌اند.

عتباتی در پایان تاکید مبارزه با فساد در همه وجوه آن با قدرت در دستگاه قضایی استان ادامه دارد و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادی به حقوق بیت المال تعرض یا تجاوزی نمایند.