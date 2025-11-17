دستگیری سریع سارقان به عنف در بوئین‌زهرا و توقیف ۶۰ خودرو و موتورسیکلت متخلف در البرز، بخشی از اقدامات اخیر پلیس استان قزوین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوئین‌زهرا اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف طلاجات یک خانم در شهر سگزآباد، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ زرینی افزود: سارقان که سه نفر بودند، پس از ورود به منزل اقدام به سرقت کرده بودند. مأموران با اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از یک ساعت موفق به شناسایی و دستگیری آنان در شهر دانسفهان شدند.

فرمانده انتظامی بوئین‌زهرا خاطرنشان کرد: یک عدد النگوی طلا به وزن تقریبی ۱۰ گرم از متهمان کشف و به مالباخته تحویل شد.

توقیف ۶۰ خودرو و موتورسیکلت متخلف در البرز

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی، طرح امنیت محله‌محور در شهرستان البرز اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی و راهور در اجرای ۷۲ ساعته این طرح موفق به توقیف ۵۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و همچنین ۸ دستگاه خودرو شدند.

سرهنگ جمالی با اشاره به انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ افزود: اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پلیس با قدرت در برابر هرگونه بی‌نظمی و هنجارشکنی ایستادگی می‌کند و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.