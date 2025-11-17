پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی بوکان اعلام کرد که با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان و همراهی اهالی طبیعتدوست روستای اختطار، یکی از سردستههای اصلی باند بزرگ قاچاق چوب در جنگلهای زاگرس دستگیر شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد امینپور گفت: نیروهای یگان حفاظت پس از چند ساعت کمین، هنگام حمل محموله چوب موفق به شناسایی و تعقیب این فرد شدند و در نهایت خودروی وی در محدوده روستای اختطار متوقف و توقیف شد.
او افزود: خودروی متعلق به این فرد که از سرکردههای اصلی شبکه قاچاق چوب در منطقه است، به انبار اداره منابع طبیعی منتقل شده و پرونده وی در حال پیگیری است.
امینپور توضیح داد: این باند طی سه سال گذشته با قطع غیرقانونی گونههای بید در رویشگاههای طبیعی بوکان و سقز و نیز برداشت چوب بلوط، گلابی وحشی و زالزالک از جنگلهای سردشت و بانه، خسارت سنگینی به اکوسیستم این مناطق وارد کرده بود. چوبهای قاچاقشده نیز شبانه به محلهای دپو در میاندوآب منتقل و سپس به فروش میرسید.
وی ادامه داد: فعالیت شبانه این گروه در مناطق صعبالعبور و محدودیت نیروهای حفاظتی، پیشتر امکان برخورد با آنها را دشوار کرده بود؛ اما این بار همکاری مؤثر اهالی روستای اختطار موجب شد عملیات با موفقیت انجام شود.
رئیس اداره منابع طبیعی بوکان با قدردانی از مردم محلی تأکید کرد: مقابله با جرایم زیستمحیطی بدون مشارکت شهروندان ممکن نیست. از همه مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده هر نوع قطع غیرمجاز درخت یا حمل چوب، موضوع را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ (یگان حفاظت منابع طبیعی) یا ۱۳۹ (مرکز فوریتهای پلیسی) گزارش دهند.
او در پایان هشدار داد: برخورد با متخلفان منابع طبیعی با قاطعیت ادامه خواهد داشت و پرونده این باند تا رسیدن به حکم نهایی پیگیری میشود.