به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس دادگستری شهرستان آشتیان گفت: بیش از ۱۷ هزار عدد قرص از نوع روان گردان و ۶۶۲ کیلوگرم مواد پیش ساز غیر مجاز و دستگیری ۳ متهم توسط عوامل انتظامی دراین شهرستان کشف شد.

حجت الاسلام نجفی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر رفت و آمد‌های مشکوک در یک منزل مسکونی در حاشیه یکی از روستا‌های شهرستان آشتیان، بررسی موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی روستای مزرعه نو با انجام تحقیقات میدانی و با استفاده از شگرد‌های پلیسی توانستند بلافاصله دو نفر از متهمان را در همان منزل دستگیر و نفر اصلی که در تهران عامل پخش و فروش این قرص‌ها بود را دستگیر نمودند که از مخفیگاه این متهمان ۱۷ هزار عدد قرص از نوع روان گردان و ۶۲۲ کیلو گرم مواد پیش ساز غیر مجاز و وسایل ساخت و تولید کشف و ضبط شد.