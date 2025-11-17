به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار دلگان گفت: چای ترش به عنوان یکی از محصولات مهم و ارز آور در سال‌های اخیر توجه ویژه کشاورزان منطقه را به خود جلب کرده و نقش مهمی در اقتصاد و معیشت مردم شهرستان دارد.

عبدالغفور حسینی با اشاره به این که شهرستان دلگان با ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت چای سرخ قطب تولید این محصول در کشور است افزود: جشنواره چای ترش به منظور معرفی چای ترش و فرآورده‌های حاصل از آن به مردم منطقه برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان نیز گفت: کاشت چای ترش در این شهرستان در بهار انجام و برداشت آن از اواخر آبان آغاز و تا اواسط آذر ادامه دارد.

قنبر نارویی افزود: سطح زیر کشت چای ترش در این شهرستان ۷۰۰ هکتار است که به طور متوسط از هر هکتار آن ۸۰۰ کیلوگرم چای ترش برداشت می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۴۸۰ تن چای ترش برداشت و علاوه بر بازار‌های داخلی به خارج از جمله روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه نیز صادر می‌شود.