معاون پرورشی و تربیتبدنی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: باتوجه به جایگاه اثرگذار رسانه در دنیای امروز، تقویت مهارت و سواد رسانه ای در نسل نوجوان امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قاسم منصوری در دوره تخصصی خبرنگاری مکتوب و اصول و فنون مصاحبه رادیویی که به همت سازمان دانشآموزی استان خوزستان در شهرستان کرخه و با حضور دانشآموزان منتخب از بخشهای مرکزی، بنادر، شاوور، عبدالخان و الوان در مدرسه دخترانه ساعی شاوور برگزار شد، با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه در جامعه، توجه به سواد رسانهای را ضروری دانست.
وی افزود: دانشآموزان امروز میتوانند با تکیه بر تواناییهای فردی و شناخت محیط پیرامون خود، از مدرسه و محلهشان خبر تهیه کنند و با استمرار دورههای آموزشی و کسب تجربه، وارد عرصه حرفهای رسانه شوند.
منصوری اظهار داشت: تقویت مهارتهای رسانهای، افزایش توان ارتباطی، ایجاد روحیه مطالبهگری سازنده و انعکاس اخبار امیدبخش از جمله اهداف اصلی این دوره است تا دانشآموزان بتوانند در آینده در میدان رسانه عملکردی مؤثر و حرفهای داشته باشند.
دوره تخصصی خبرنگاری مکتوب و اصول و فنون مصاحبه رادیویی مورد استقبال گسترده دانشآموزان قرار گرفت و شرکتکنندگان در قالب فعالیتهای عملی، با اصول تنظیم خبر، شیوه انجام مصاحبه، رفتار حرفهای در رسانه و تولید محتوای صوتی آشنا شدند.
این دوره آموزشی گامی ارزشمند در جهت پرورش استعدادهای رسانهای و آمادهسازی نسل جدید برای حضور فعال و تأثیرگذار در فضای رسانهای کشور محسوب میشود.