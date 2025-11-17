جشنواره غذا‌های سالم به مناسبت هفته ملی دیابت و روز جهانی منع بهره برداری از محیط زیست در جنگ، با مشارکت خانه‌های سلامت و محیط زیست منطقه ۵ در بوستان جوانمردان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهردار منطقه ۵ گفت: این جشنواره با هدف طبخ غذا‌های سالم به منظور ترویج فرهنگ تغذیه سالم، ترویج فرهنگ پسماند کمتر و حفظ محیط زیست در الگو‌های تغذیه، حمایت از سبک زندگی سبز و تغذیه پایدار، معرفی و طبخ غذا‌های حاوی پروتئین گیاهی و فیبردار، ترویج مصرف تغذیه متناسب با اقتصاد خانوار و ترویج فرهنگ غذایی در راستای مصرف پایدار و مسئولانه در بوستان جوانمردان برگزار شد.

محمدرضا پوریافر افزود: موضوع تهیه و طبخ غذای سالم با مواد طبیعی اهمیت زیادی در ترویج سبک زندگی سالم دارد. امروز بانوانی از قومیت های مختلف از محلات ۲۹ گانه منطقه ۵ گرد هم آمده‌اند، تا در فضایی با نشاط به ترویج طبخ غذا‌های سالم کمک کنند.

پوریافر با اشاره به گسترش بیماری دیابت در بین جوامع شهری افزود: یکی از مهمترین علل گسترش این بیماری سبک و فرهنگ تغذیه است. به همین جهت کارزار هفت روز بدون قند در جهت اطلاع رسانی عمومی برای کاهش مصرف قند به ویژه قند‌های مضر برگزار شد.

در ادامه محمدصابر باغخانی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: نامگذاری ایام مختلف سال به مناسبت‌های مختلف، بهانه‌ای است برای دورهمی شهروندان در رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی. بستر اصلی اصلاح فرهنگ غذایی و ترویج تغذیه سالم، محیط زیست سالم است.

وی با اشاره به نامگذاری روز جهانی منع بهره برداری از محیط زیست در جنگ گفت: محیط زیست نباید برای امور خضمانه به کار گرفته شود، همه مردم در جوامع مختلف باید از هوا، خاک و آب سالم برخوردار شوند.

همچنین دکتر حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت: مهمترین عنصر در تامین سلامت مردم، باور‌های آنها است. باور‌های ما در شئونات مختلف زندگی ما تاثیرگذار است. اگر بخواهیم کنش و رفتار خود را اصلاح کنیم، چاره‌ای جز اصلاح این باور‌ها نداریم .

وی افزود:برگزاری اینگونه رویداد‌ها فرصتی را فراهم می‌آورد تا شهروندان در فضایی مفرح و با نشاط، تجربیات خوب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از آنها بهره ببرند.