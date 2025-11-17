\n\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0641\u062a : \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633 \u06f9\u06f7 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06f3\u06f6 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0622\u062a\u0634\u067e\u0627\u062f \u062f\u0648\u0645 \u0646\u062c\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u06f2\u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u06f3\u06f3 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u062c\u0627\u062a\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u00a0 \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u0627\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0