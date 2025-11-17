به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کشمیری گفت: این تقاطع یکی از پر ازدحام‌ترین نقاط شهری محسوب می‌شود و اجرای این طرح نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک خواهد داشت.

شهردار بجنورد از همکاری ارزشمند یکی از شهروندان که با وجود تعلق خاطر به ملک موروثی خود، با شهرداری به توافق رسید و ملک خود را برای اجرای طرح واگذار کرد، قدردانی نمود.

وی افزود: با کارشناسی دقیق و تعیین نرخ عادلانه، مبلغی بالغ بر ۶ میلیارد تومان بابت این واگذاری به مالک محترم شد تا حقوق ایشان به طور کامل جبران گردد.

کشمیری در ادامه خطاب به سایر شهروندان به ویژه مالکان املاک واقع در شرق شهر که اجرای طرح‌های بازگشایی وابسته به توافق آنان است، اظهار داشت: از شهروندان تقاضا دارم با شهرداری همکاری کنند.