اجرای طرح مدرسهمحوری در حوزه سواد آموزی آموزش و پرورش
رضایی گفت: طرح مدرسهمحوری، برنامه مهم برای ارتقای کیفیت سوادآموزی و کاهش ضعفهای آموزشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش در نشست کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان از اجرای طرح مدرسهمحوری در حوزه سواد آموزی خبرداد و گفت: این اقدام گامی کلیدی در ارتقای کیفیت سوادآموزی و کاهش ضعفهای آموزشی است. ایوب رضایی با تأکید بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مدارس و معلمان در این طرح، افزود: طرح مدرسهمحوری صرفاً انتقال محل کلاسها از محلهها به مدارس نیست، بلکه بازتعریف مأموریتها، ارتقای استانداردهای آموزشی و حرکت به سمت کیفیتگرایی است. رضایی اضافه کرد: این تغییر میتواند به انسجامبخشی فعالیتها، نظارت دقیقتر و اعتماد بیشتر جامعه هدف کمک کند. مدیرکل آموزش وپرورش استان، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از امکانات آموزشی مدارس، ادامه داد: مدرسه به عنوان پایدارترین و مستحکمترین کانون یادگیری، ظرفیتهای فراوانی برای سوادآموزی دارد. وی با بیان اینکه استفاده از منابع انسانی مدارس مانند مدیران، معلمان و امکانات آموزشی برای سوادآموزی میتواند مزایای چشمگیری به همراه داشته باشد گفت: با ایجاد یکپارچگی در فعالیتها، شاخصهای سوادآموزی در استان را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. رضایی، هدف از اجرای این طرح را توانمندسازی بزرگسالان، کاهش نابرابریهای آموزشی و ایجاد بستری مناسب برای آموختن مهارتهای کاربردی عنوان کرد و افرود: که این طرح با توجه به پایگاههای مدرسهای و همکاری همه جانبه مدارس میسر میشود. معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در ساختار نهضت سوادآموزی گفت: در سال جاری، ساختار نهضت سوادآموزی از مدل محلهمحور به مدرسهمحور تغییر یافته است و این تغییر نه تنها به ارتقای کیفیت آموزش کمک میکند، بلکه به هدف ما برای آموزش سبک زندگی و مهارتهای کاربردی بزرگسالان نیز نزدیکتر میشود. سید روحالله پناهنده با اشاره به اختصاص ۳۵ پایگاه مدرسهای برای اجرای طرح مدرسهمحوری در سطح استان، افزود: این پایگاهها که در قالب ۱۰۵ کلاس در شیفت دوم مدارس ابتدایی فعالیت خواهند کرد، به همراه مراکز یادگیری محلی، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی و نظارت دقیقتر بر فرآیند سوادآموزی خواهند بود. پناهندهاضافه کرد: در این طرح، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای مدارس، معلمان و مدیران، همکاری با مراکز یادگیری محلی و دیگر نهادها نیز در اولویت قرار دارد. وی هدف از این تغییر ساختاری را، ارتقای سواد به سطوح بالاتر از سواد پایه دانست وگفت: ما باید این شیوههای نوین را در برنامههای سوادآموزی خود وارد کنیم تا افراد بتوانند در دنیای پیچیده و پرشتاب امروزی، مهارتهای مورد نیاز برای زندگی و شغل خود را فرا بگیرند. معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان ادامه داد: یکی از اهداف مهم طرح مدرسهمحوری، ارتقای کیفیت نظارت و یکپارچگی برنامههاست که این امر از طریق استفاده از ظرفیت مدیران و معلمان در مدارس میسر خواهد شد.