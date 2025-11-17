به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان اینکه برابر قانون تهدید به‌قصد اخاذی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود از دستگیری فردی که با دستیابی غیرمجاز به تصاویر خصوصی شاکی اقدام به تهدید به قصد اخاذی از وی کرده بود خبر داد.

رهنگ فرهاد شاطری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به مجموعه پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی و ارائه شکایت قضائی مبنی بر مزاحمت و تهدید به اخاذی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پرونده که یک خانم، شاغل در یک شرکت خصوصی بود در اظهارات خود بیان داشت، فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام، با در اختیار داشتن تصاویر خصوصی وی، شاکی را تهدید به انتشار تصاویر در فضای مجازی می‌کند.

اکی در اظهارات خود بیان داشت:فرد مزاحم را نمی‌شناسد و نمی‌داند تصاویر خصوصی ایشان چگونه تهیه و در اختیار آن شخص قرار گرفته است.

این مقام انتظامی بیان داشت: بلافاصله با تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به پلیس فتا، اقدامات لازم در خصوص شناسایی متهم در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت و محل سکونت متهم شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه متهم دستگیر و با تکمیل تحقیقات، متهم به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان گردید.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: طبق تحقیقات صورت‌گرفته در پرونده مشخص گردید متهم یکی از همکاران شاکی می‌باشد و قبلاً با شاکی ارتباط صمیمانه و خارج از عرف داشته و از ایشان درخواست رابطه غیراخلاقی نموده که با پاسخ منفی و قطع ارتباط از جانب شاکی مواجه شده است و متهم به صورت مخفیانه و بدون اطلاع وی، اقدام به تهیه تصاویر خصوصی از شاکی و ارسال تصاویر در فضای مجازی، جهت تهدید و اخاذی از وی نموده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و راهنمایی از طریق شماره‌گیری تلفن شبانه‌روزی پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ از خدمات کارشناسان پلیس فتا بهره‌مند شوند.