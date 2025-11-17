به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در جلسه بررسی ظرفیت‌های بندر تجاری شادگان حول محور توسعه اقتصاد دریا محور که با حضور نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان و جمعی از مسئولان استانی در بندر تجاری شادگان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بندر شادگان، بیان داشت: رسیدگی به مشکلات صاحبان کالا، بهبود عملکرد تعاونی‌های لنج‌داران و ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای فعالیت‌های بندری باید در اولویت برنامه‌های بندر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارتقای ظرفیت بندر و خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی، مسیر رشد اقتصادی منطقه را هموار می‌کند، افزود: برای توسعه بندر تجاری شادگان انتظار داریم با تقویت زیرساخت‌ها، شرایط لازم برای افزایش فعالیت‌های تجاری و دریایی در این بندر بیش از پیش فراهم شود.

هاشم خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شادگان برای تبدیل‌شدن به یکی از محور‌های مهم اقتصادی جنوب خوزستان، اظهار کرد: توسعه بندر شادگان و تکمیل قابلیت‌های آن می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره‌مندی مردم شهرستان از فرصت‌های اقتصاد دریامحور داشته باشد که مستلزم حمایت سازمان بنادر و دریانوردی کشور است.

وی با تاکید بر ترغیب و ایجاد بستری مناسب و امن برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی، ادامه داد: انتظار داریم مسئولان کشوری و استانی با نگاه حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق، روند توسعه بندر تجاری شادگان را تسریع کرده و موانع موجود را برطرف کنند.

لازم به ذکر است: در این جلسه موضوعاتی از جمله بررسی ظرفیت‌های اقتصادی بندر در حوزه دریامحور، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها شامل اسکله، تجهیزات بندری و راه‌های دسترسی، اجرای طرح جامع توسعه بندر شادگان با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، رسیدگی به مشکلات صاحبان کالا و تعاونی‌های لنج‌داران، تسهیل فرآیند‌های خدمات‌رسانی، برنامه‌ریزی برای افزایش حجم ورود و خروج کالا و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.