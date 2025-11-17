درگذشت استاد محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فاضلی، استاد برجسته و عضو هیئت علمی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،دار فانی را وداع گفت.
انجمن آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «محمد فاضلی، استاد برجسته و عضو هیئت علمی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، در سن ۸۷ سالگی به رحمت ایزدی پیوست.
زندهیاد دکتر فاضلی با بیش از سه دهه فعالیت علمی، نقش ماندگاری در آموزش و پژوهش در زبان و ادبیات عربی ایفا کرد و نسلهای زیادی از استادان و معلمان کشور از محضرش بهره بردند.
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد این ضایعۀ بزرگ را به خانوادۀ ایشان، خانواه بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد و جامعۀ علمی کشور تسلیت میگوید و برای آن شادروان رحمت گستردهٔ الهی را آرزومند است.