رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکمی همراه با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات خراسان رضوی در مشهد، گفت: براساس اصول ۱۶۸ و ۲۴ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شود.
حجتالاسلام والمسلمین رضا زرندی با اشاره به اهمیت آزادی مطبوعات اظهار کرد: در قانون تصریح شده است که به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات در بیان مطالب امری مهم است، مگر آنکه این مطالب با حقوق عمومی یا اصول اسلامی در تعارض باشد.
او افزود: مطبوعات باید در راستای احقاق حقوق عامه، مردم را نسبت به وقایع و مسائل جامعه آگاه کنند چرا که آگاهی جامعه از روندهای اجرایی کشور به نفع مجموعه نظام است و مردم باید بدانند قانون چگونه و با چه منطقی اجرا میشود.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر نقش مهم هیئت منصفه مطبوعات اظهار داشت: اعضای این هیئت امروز سوگند یاد میکنند که در انعکاس مطالب، گرایشهای شخصی و گروهی را کنار بگذارند؛ هر فردی ممکن است دارای سلایق و دیدگاههای خاص باشد، اما در دستگاه قضا باید این موارد را کنار نهاد.
وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات نوعی داوری و قضاوت محسوب میشود و به همین دلیل اعضای آن لازم است پیش از آغاز فعالیت رسمی خود، در مراسم تحلیف حضور یافته و سوگند ادا کنند.