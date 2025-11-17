پخش زنده
امروز: -
از هفته گذشته که نخست وزیر جدید ژاپن در نشست مجلس اعلام کرد استفاده از زور علیه تایوان میتواند تهدیدی علیه ژاپن محسوب شود، تنش بین دو کشور بالا گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ از هفته گذشته که نخست وزیر جدید ژاپن در نشست مجلس این کشور اعلام کرد استفاده از زور علیه تایوان میتواند تهدیدی علیه ژاپن محسوب شده و مقابله نظامی این کشور را در پی داشته باشد، تنش بین دو کشور بالا گرفته. چین، تایوان را که بعد از جنگهای داخلی به صورت جداگانه اداره میشود، بخشی از خاک خود میداند و هرگونه اظهارنظر در حمایت از جدایی طلبان تایوان را دخالت در امور داخلی خود محسوب میکند.