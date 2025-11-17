معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از صدور ۲ موافقت اصولی برای احداث یک مجتمع گردشگری در سراب و یک اقامتگاه بوم‌گردی در هشترود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین‌الله کرمی این طرح‌ها را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دانست و ادامه داد: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این ۲ طرح ۴۲ میلیارد تومان است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال محلی داشته باشد.

وی با بیان مشخصات کلی این طرح‌ها اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری این ۲ پروژه در مجموع به ۴۲ میلیارد تومان می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آنها، زمینه اشتغال ۲۸ نفر در این ۲ شهرستان فراهم شود.