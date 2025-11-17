پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بارش خفیف باران همراه با وزش باد و رعد و برق تا اواخر وقت امروز در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: پس از چندین روز هوای پایدار، آسمان گیلان هم اکنون ابری است و بارش خفیف باران در برخی مناطق استان آغاز شده است.
مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: تا اواخر وقت امروز بارش باران شدت میگیرد و با وزش باد و رعد و برق همراه خواهد بود و این ناپایداری در بیشتر مناطق استان تا امشب ادامه دارد.
وی افزود: هم اکنون در شهرهای بندرانزلی، رشت، ماسوله، رضوانشهر، فومن و شفت بارش خفیف باران داریم.
وی از کاهش ناپایداری هوا از امشب خبر داد و افزود: هوای استان از فردا سه شنبه تا اوایل هفته آینده صاف و آفتابی همراه با مه آلودگی هوا در عصرها و شبها پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته رودبار با ۲۹ درجه دما و خنکترین منطقه اسب وونی تالش با ۸ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر ۷۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریانوردی و صید در برخی ساعات نامناسب و از فردا سه شنبه تا شنبه هفته آینده مناسب پیش بینی شده است.