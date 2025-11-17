به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر این اساس گاز مشترکان مناطق خانقاه، شهرک صنفی کاوه، کوی بهداری، شهرک کارمندان، شهرک صبا، کوی زیبا، بهارستان، فجر بالا و پایین، سیدآباد، آپارتمان‌های مساکن مهرسیدآباد، سیدآباد، شهرک دانشگاه آزاد، تپه قاضی، شصت دستگاه، قصاب خانه، شهرک گلها، خیابان شهریکندی، زمین‌های شهرداری و مجبورآباد با افت فشار و در نقاط دور دست با قطی همراه است.

از شهروندان محترم تقاضا می‌شود نسبت به رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از استفاده از وسایل گازسوز در این بازه زمانی اقدام کنند و در صورت مشکل با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

شرکت گاز مهاباد از صبر و همکاری همشهریان قدردانی می‌کند و تلاش خواهد کرد تا هرچه سریع‌تر خدمات به حالت عادی بازگردد.