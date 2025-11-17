\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0648 \u063a\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0650 \u0633\u0627\u0645\u062f\u0650 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u0645\u0627\u0631\u06c0 \u062a\u0644\u0641\u0646\u0650 \u06f1\u06f1\u06f1 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u0650 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a\u0650 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n