اولین جشنواره نمایش خلاق با حضور مستقیم و مؤثر کودکان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر از برگزاری اولین جشنواره نمایش خلاق با حضور مستقیم و مؤثر کودکان در شهرستان بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سمیه رسولی افزود: این جشنواره به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ایجاد پیوند میان کتاب، نمایش و قصهگویی برگزار شده است و کودکان در قالب تلفیقی از این هنرها، آثار خلاقانه خود را روی صحنه اجرا میکنند.
وی اضافه کرد: از نام جشنواره برمیآید که این نمایشها «نمایش خلاق» هستند؛ یعنی با حداقل امکانات و حداکثر میزان خلاقیت اجرا میشوند تا بستری برای بروز استعدادهای نهفته کودکان فراهم شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان عنوان کرد: این جشنواره یکروزه و حاصل همکاری مشترک کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش استان است و در مرحله نهایی، یازده مدرسه به بخش پایانی راه یافتهاند.
رسولی بیان کرد: همه گروههای شرکتکننده از نگاه ما برندهاند، چرا که دستاوردهای معنوی این جشنواره برای کودکان ارزشمند و راهگشای آیندهی آنان خواهد بود.