به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهرداری منطقه ۸اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و حفاظت از محیط‌زیست، بازدید و پایش مستمر کارواش‌های منطقه ۸ انجام شد. این بازدید‌ها با تمرکز بر بررسی نحوه جمع‌آوری و دفع پساب و رعایت استاندارد‌های HSE در واحد‌های خدماتی صورت گرفت.

‌براساس اعلام شهرداری منطقه ۸، برخی از کارواش‌ها هنوز به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری متصل نیستند و پساب آلوده خود را به صورت غیرمجاز در محیط رها می‌کنند. این اقدام سلامت عمومی را به خطر انداخته و موجب آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی می‌شود.

‌براساس این گزارش، به تمامی مالکان این واحد‌ها اخطار داده شده است که حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به اصلاح شبکه دفع پساب و اتصال به شبکه فاضلاب اقدام کنند.

همچنین، عساری، رئیس اداره HSE منطقه ۸، با بیان پیامد‌های خطرناک رهاسازی پساب کارواش‌ها گفت: پساب این واحد‌ها حاوی ترکیبات روغنی، مواد شوینده شیمیایی و ذرات معلق است که در صورت ورود به محیط، اثرات زیانبار و جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد. به همین دلیل، پایش مستمر و بازدید‌های دوره‌ای امری ضروری و الزامی است.