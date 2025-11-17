مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی جلب مشارکت حقیقی مردم در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت را مستلزم به رسمیت شناختن حقوق جوامع محلی و استفاده آنان از منافع حاصل از طرح دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این تحقیق نشان میدهد، استقرار زنجیره ارزش با رویکرد‌های اجتماعی، توانمند سازی مردم و تشکل‌های محلی به‌ویژه تعاونی‌ها، موفقیت طرح را تضمین خواهد کرد.

فرود شریفی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اگر مشارکت مردم نباشد با شیوه دولتی امکان کاشت درخت و نگهداری و پایدار قطعاً وجود نداد.

ظرفیت‌هایی که مثال عینی زیادی دارند مانند تلاش مردم روستای گارو برای مهار هیولای شن‌های روان.

سعید احمدیان مدیر عامل نهالستانی در شمال غرب کشور گفت: تولید یک میلیون اصل نهال مثمر و غیرمثمر بیش از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

فرود شریفی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: بخش خصوصی به معنی انتفاع احساس مسئولیت امید به درآمد اقتصادی داشته که متأسفانه در روش‌ها این پیش‌بینی نشده است.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت: نهالستان‌ها تقویت شده است. تولید نهال به اصطلاح رشد خوبی کرده و به تناسب امکاناتی که وجود دارد و آبی که وزارت نیرو اعلام می‌کند و در اختیار وزارت جهاد کشا ورزی قرار می‌گیرد. حتماً هم بخشی برای توسعه کشت نهال تخصیص خواهد یافت.

در حال حاضر تعداد ۵۰۰ نهالستان خصوصی کشور با طرح کشت یک میلیارد درخت مشارکت دارند. البته با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون اصله نهال.