مدیر عامل شرکت گاز مازندران: همه مشترکین خانگی و تجاری گاز، تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی، همه مشترکین خانگی و تجاری، تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند.

هژبر جوادی افزود: بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت ملی گاز ایران و بیمه رازی در سال ۱۴۰۴ همه مشترکین خانگیِ شهری و روستایی گاز و همچنین مشترکین تجاری، تحت پوشش بیمه خسارت‌های مالی و جانی، اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگیِ کلی و جرئی، هزینه‌های پزشکی و خسارت‌های ناشی از گاز طبیعی مانند حوادث انفجار، آتش سوزی و مسمومیت قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم برای هیچ یک از مشترکین عزیز حادثه‌ای اتفاق نیفتد، ادامه داد: مشترکین محترم می‌توانند در صورت بروز هر گونه حادثه مرتبط با مصرف گاز طبیعی، سریعا به ۱۹۴ امداد گاز و یا نیرو‌های گازبان در روستا‌ها اطلاع داده تا پس از انجام مقدمات قانونی، از این بیمه بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه به ازاء هر واحد مشترکین مسکونی خانگی شهری و روستایی، ماهیانه مبلغ ۱۰ هزار ریال در قبوض گاز اخذ می‌شود، تصریح کرد: ملاک محاسبه و تعیین حق بیمه مشترکین خانگی شهری و روستایی هر دوره براساس صورتحساب‌های مصرف کنندگان گاز طبیعی است.

وی گفت: حق بیمه هر واحد مشترک تجاری شهری یا روستایی، ماهیانه ۳۰ هزار ریال می‌باشد.

جوادی بیان داشت: گاز مازندران به عنوان طرف اول قرارداد و به عنوان نماینده مشترکین موظف است ظرف ۱۵ روزکاری بعد از اطلاع از وقوع حادثه آن را به شرکت بیمه اعلام کند.

وی اذعان داشت: برای فوت هر نفر در هر حادثه مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به وارثین متوفی، نقص عضو و از کار افتادگی و هزینه‌های پزشکی برای هر نفر مبلغ ۷۸ میلیارد ریال، غرامت پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه‌ها و جبران خسارت مالی به واحد‌های مسکونی و مشاعات اشخاص ثالث در هر حادثه و به ازاء هر یک از موارد مذکور به عنوان یک واحد مستقل مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال غرامت پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: عدم تطابق وسایل گازسوز، سیستم لوله کشی، دودکش با استاندارد‌های مربوطه در واحد مسکونی مشترکین خانگی حادثه دیده که وفق قانون مشمول پرداخت حق بیمه هستند مانع بهره‌مندی از تسهیلات و پوشش بیمه‌ای نخواهد شد.

جوادی با بیان اینکه ارائه نظریه پزشکی قانونی درباره علت فوت، نقص عضو و جراحات و همچنین ارائه نظریه سازمان آتش نشانی یا شرکت گاز مبنی بر تأیید وقوع حادثه الزامی است، گفت: بیمه گر حداکثر ۳۰ روز پس از دریافت مدارک مربوطه از اشخاص حادثه دیده ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود.

گفتنی است در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۵۶ هزار مشترک از خدمات شرکت گاز مازندران بهره‌مند هستند.