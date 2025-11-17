به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پرتاب وزنه پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در «کلاس F۵۷» از امروز دوشنبه (۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز با حضور ۱۱ ورزشکار از جمله یاسین خسروی دارنده نشان طلای جهان و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس آغاز شد که طلای این رشته به ایران رسید.

خسروی در پرتاب‌های اول تا ششم خود به ترتیب ۱۵.۲۳ متر، ۱۵.۰۷ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۶۲ متر، ۱۵.۳۳ متر و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند تا با پرتاب ۱۵.۶۵ متر بالاتر از سایر رقبا قرار بگیرد و نشان طلا بگیرد.

محمد خالوندی و حامد حیدری از ترکیه هم نشان های نقره و برنز را گرفتند که هر دو ایرانی هستند.

در مسابقات پرتاب وزنه «کلاس F۵۷» پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی علاوه بر یاسین خسروی از ایران، محمد اوشنه از الجزایر، محمد خالوندی، پرتاب‌گر ایرانی و قهرمان سابق جهان و المپیک و حامد حیدری دیگر پرتابگر ایرانی از ترکیه، محمود رجب از لیبی، مارسل فری و لکزو ادریس از کامرون، حیدر سلامح از عربستان سعودی، یورکین‌بف اودیلوف از ازبکستان، نبی‌اف سمیر از آذربایجان، حسین خزایی از عراق حضور داشتند.

رده‌بندی افراد اول تا یازدهم به شرح زیر است:

۱-یاسین خسروی با پرتاب ۱۵.۶۵ متر

۲-محمد خالوندی با پرتاب ۱۴.۴۵ متر

۳-حامد حیدری با ۱۳.۹۳ متر

۴-نبی‌اف سمیر با ۱۳.۸۵ متر

۵-حیدر سلامح با ۱۳.۸۴ متر

۶-یورکین‌بف اودیلوف با پرتاب ۱۲.۴۷ متر

۷-حسین خزایی با پرتاب ۱۲.۴۲ متر

۸-لکزو ادریس با پرتاب ۱۲.۱۷ متر

۹-محمود رجب با پرتاب ۱۲.۰۶ متر

۱۰-محمد اوشنه با پرتاب ۹.۶۹ متر

۱۱-مارسل فری با پرتاب ۹.۵۱ متر