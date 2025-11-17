ثبت دو مناسبت جدید در تقویم رسمی کشور
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه درج روز «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» و «روز پرچم» در متن تقویم رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در متن تقویم رسمی کشور» را برای اجرا بدین گونه ابلاغ کرد:
شورای فرهنگ عمومی
ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در متن تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۲ مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
ماده واحده - مناسبتهای جدید جهت درج در متن تقویم رسمی کشور به شرح ذیل تعیین میشوند:
|تاریخ
|مناسبت
|۲۳ خرداد
|روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران
|۱ مهر (همزمان با بازگشایی و شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها)
|روز پرچم