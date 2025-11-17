رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه درج روز «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» و «روز پرچم» در متن تقویم رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی کشور» را برای اجرا بدین گونه ابلاغ کرد:

شورای فرهنگ عمومی

ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۲ مورخ ۲۲‏/۰۷‏/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده واحده - مناسبت­‌های جدید جهت درج در متن تقویم رسمی کشور به شرح ذیل تعیین می‌­شوند: