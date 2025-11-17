پخش زنده
سه تُن محصول درختان انار باغدار زوارهای به مددجویان کمیته امداد اردستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان اردستان گفت:یکی از باغداران نیکوکار زواره، زکات محصول درختان انار خود را به وزن سه تُن با نیت کمک به معیشت نیازمندان و حمایت از مددجویان کمیته امداد این شهرستان اهدا کرده است.
محمدجواد شفیعی اردستانی، ارزش این میزان محصول اهدایی را ۱۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: انارهای اهدایی پس از جمعآوری، تفکیک و بستهبندی بدون واسطه در اختیار خانوارهای زیر پوشش قرار گرفته است تا در کوتاهترین زمان به دست نیازمندان برسد.
وی با اشاره به نقش موثر زکات محصولات کشاورزی در تقویت معاش اقشار کمبرخوردار، افزود: مشارکت باغداران و کشاورزان گامی مهم در ترویج فرهنگ انفاق و حمایت از محرومان به شمار میرود.