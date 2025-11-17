در آیین بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی در مدارس تهران، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از اجرای طرح تجهیز تمام مدارس در حال ساخت این شرکت به پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت این تجربه سرآغاز رویکردی جدی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در محلات هدف بازآفرینی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در مراسم بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی مدارس تهران گفت: بسیاری از محله‌های ناکارآمد کشور از نظر کاربری، وضعیت ساختمانی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با متوسط شهری فاصله دارند.

گلپایگانی افزود: شرکت بازآفرینی با هدف ارتقای سرانه‌های آموزشی، مقاوم‌سازی بناها و ایجاد فضاهای عمومی مانند پارک و میدان در این محلات فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی افزود تمامی اقدامات کالبدی و اجتماعی زمانی به نتیجه می‌رسد که همه ذینفعان محلی در آن مشارکت داشته باشند.

گلپایگانی تأکید کرد: نهادهای مختلف از جمله سازمان نوسازی مدارس وظایف ذاتی در حوزه تأمین سرانه آموزشی دارند اما با وجود فعالیت این سازمان همچنان در بسیاری از استان‌ها و حتی برخی مناطق تهران با کمبود سرانه آموزشی روبه‌رو هستیم.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد این شرکت هم‌اکنون ساخت ۶۱ مدرسه را در استان‌هایی همچون خوزستان چهارمحال و بختیاری کرمانشاه آذربایجان غربی سیستان و بلوچستان کرمان خراسان جنوبی و خراسان شمالی برعهده دارد و تجربه امروز زمینه را برای تجهیز این مدارس به پنل‌های خورشیدی فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با قدردانی از همکاری سفارت کره جنوبی و برنامه اسکان بشر سازمان ملل گفت اجرای نیروگاه خورشیدی در دبیرستان و هنرستانی در محله سیروس به عنوان یکی از محلات هدف بازآفرینی هرچند پروژه‌ای نمادین است اما اهمیت آن در گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک بسیار بالاست زیرا بخشی از اجرای کار توسط دانش‌آموزان انجام شده و محله نیز درگیر این روند شده است.

او خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت انتظار داریم شما سفیر بازآفرینی شهری در محله‌ها و خانه‌های خود باشید زیرا بازآفرینی تنها با حضور فعال مردم محلی به نتیجه می‌رسد. گلپایگانی ساده‌ترین گام در این مسیر را صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و افزود کاهش اتلاف منابع و توجه به انرژی خورشیدی باید به یک رفتار روزمره تبدیل شود.

گلپایگانی در پایان برای دانش‌آموزان آرزوی موفقیت کرد و از مدیران و دستگاه‌های همکار در اجرای این پروژه قدردانی کرد.