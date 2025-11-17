به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس عتبات عالیات شهرستان کهک گفت: فرش ۶ متری اهدایی به عتبات عالیات پس از چهار ماه بافت در روستای خوراباد بافت آن تمام و قیچی شد.

به گفته سمیه‌سادات اسماعیلی افزود: بیست خانم از روستای خور آباد شهرستان کهک بافت این فرش را از دهه محرم آغاز کردند.

وی با اشاره به هزینه مواد اولیه این فرش که ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است، گفت: این اثر قرار است به بالاترین قیمت به فروش برسد و درآمد حاصل از آن، برای پیشبرد ساخت‌وساز شبستان حضرت زینب‌(س) در کربلای معلی اختصاص یابد.