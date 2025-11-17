با تلاش کارشناسان قضایی و شهرداری طرح تملک و فعالیت عمرانی و مقاوم سازی یکی از مجتمع های مسکونی منطقه جهادیه سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،گروه‌های مردمی، سپاه، شهرداری، دستگاه‌های قضایی و اجرایی در رفع مشکلات این محله مشارکت کردند.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: بخشی از مشکلات محله میر محمد خانی جهادیه سمنان در حوزه تملک و بازگشایی معبر در مدت دوماه رفع شد .

به گفته وی ، تداوم در توزیع امکانات شهری و رفع جرایم و آسیب‌های اجتماعی از اهداف اجرای این طرح‌ها است.