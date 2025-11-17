رئیس اداره راه و شهرسازی باغملک از پیشرفت ۶۰ درصدی تعریض و احداث محور دوراهی اسلام آباد به شهر میداوود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کرامت محمدی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی تعریض و احداث محور دوراهی اسلام آباد به شهر میداوود، گفت: طول این پروژه ۶ و نیم کیلومتر و عرض مسیر از ۵ تا ۹ متر است که با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای، افزایش ایمنی راه و همچنین کاهش ترافیک مسیر درحال اجراست.

وی همچنین به لزوم احداث پل میداوود به سرله اشاره کرد و افزود: این پل که بر روی رودخانه اعلا در حال احداث است، ارتباط بین منطقه میداوود و دهستان سرله را تسهیل خواهد کرد.

محمدی با بیان اینکه این طرح با طول کلی ۷۰۸ متر شامل یک پل ۳۰۰ متری و ۴۰۷ متر راه‌های دسترسی است، اظهار داشت: عرض سواره‌رو این پل هشت متر و مجموع عرض پیاده‌رو‌ها ۲.۵ متر است.

رئیس اداره راه و شهرسازی باغملک با اعلام اینکه این پروژه در زمان حاضر بیش از ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: برای احداث این پل بیش از ۱۵ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۱۰ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است.



وی می‌گوید: سیستم سازه‌ای پل، عرشه مرکب با شاه‌تیر‌های دوقلوی باکسی ذوزنقه‌ای و دال بتنی است همچنین برای احداث این پل بیش از ۴۲ عدد شمع بتنی طراحی و اجرا شده است.

محمدی کوتاه کردن مسیر دسترسی بین مناطق میداوود، سرله و دهستان‌های اطراف، تامین ایمنی و سهولت تردد برای اهالی منطقه را از مهم‌ترین اهداف این پروژه عنوان کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی باغملک افزود: امید است با تخصیص به موقع اعتبارات، این طرح به‌زودی به بهره‌برداری برسد و مردم منطقه از مسیر دسترسی مناسب و ایمن بهره‌مند شوند.